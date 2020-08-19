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На северо-востоке Москвы полностью сгорел автобус — видео

В салоне находились два пассажира, они не пострадали.

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Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В московском районе Северное Медведково сгорел рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 618.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, инцидент произошёл в районе дома № 18 по улице Широкая. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

На Ярославском шоссе в Подмосковье сгорел автобус — видео

Информации о погибших и пострадавших не поступало.

В момент возгорания в салоне находились два пассажира. Водитель сумел вовремя высадить людей, они не пострадали.

К настоящему времени пожар ликвидирован. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее Лайф сообщал, что на трассе "Дон" в Липецкой области сгорел рейсовый автобус.

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