На северо-востоке Москвы полностью сгорел автобус — видео

В московском районе Северное Медведково сгорел рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 618.
Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, инцидент произошёл в районе дома № 18 по улице Широкая. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
На Ярославском шоссе в Подмосковье сгорел автобус — видеоИнформации о погибших и пострадавших не поступало.
В момент возгорания в салоне находились два пассажира. Водитель сумел вовремя высадить людей, они не пострадали.
К настоящему времени пожар ликвидирован. Причины инцидента устанавливаются.
Ранее Лайф сообщал, что на трассе "Дон" в Липецкой области сгорел рейсовый автобус.