Глава МИД Мексики заявил о заинтересованности в российской вакцине от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в ходе встречи с послом РФ Виктором Коронелли выразил заинтересованность в том, чтобы как можно быстрее получить российскую вакцину от коронавирусной инфекции, которую разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

— Благодарю посла Российской Федерации Виктора Коронелли за его визит в МИД. Мы говорили о вакцине Sputnik V. Я выразил нашу заинтересованность в проведении третьей фазы [клинических испытаний], чтобы как можно скорее получить эту вакцину в Мексике, — отметил глава МИД Мексики на своей странице в "Твиттере".