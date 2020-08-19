Глава МИД Мексики заявил о заинтересованности в российской вакцине от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в ходе встречи с послом РФ Виктором Коронелли выразил заинтересованность в том, чтобы как можно быстрее получить российскую вакцину от коронавирусной инфекции, которую разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Губернатор Курской области заявил, что испытал на себе вакцину от CoViD-19Он также отметил, что в регионе вакцинация от инфекции начнётся уже в ноябре.
— Благодарю посла Российской Федерации Виктора Коронелли за его визит в МИД. Мы говорили о вакцине Sputnik V. Я выразил нашу заинтересованность в проведении третьей фазы [клинических испытаний], чтобы как можно скорее получить эту вакцину в Мексике, — отметил глава МИД Мексики на своей странице в "Твиттере".
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что готов на себе испытать российский препарат от данной инфекции.
В российское посольство в Перу обратились за вакциной от CoViD-19Россию охарактеризовали как одного из лидеров мировой медицины.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России уже заявили в Монголии и во Вьетнаме. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.