Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от CoViD-19

Вице-премьер России Марат Хуснуллин написал на своей странице в "Твиттере", что сделал прививку от коронавирусной инфекции, которую разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
— Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать! — рассказал вице-премьер.
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Стоит отметить, что Хуснуллин стал первым членом российского правительства, который объявил о том, что ему вкололи отечественную вакцину. До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также заявлял, что планирует в августе пройти вакцинацию.
Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что принял участие в испытании российской вакцины от CoViD-19. По его словам, в первые дни он чувствовал першение в горле и ломоту.
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Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России уже заявили в Монголии и во Вьетнаме. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.