Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от CoViD-19

Вице-премьер России Марат Хуснуллин написал на своей странице в "Твиттере", что сделал прививку от коронавирусной инфекции, которую разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

— Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать! — рассказал вице-премьер.

Стоит отметить, что Хуснуллин стал первым членом российского правительства, который объявил о том, что ему вкололи отечественную вакцину. До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также заявлял, что планирует в августе пройти вакцинацию.