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Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от CoViD-19

Он также отметил, что все должны соблюдать меры предосторожности.

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Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий

Вице-премьер России Марат Хуснуллин написал на своей странице в "Твиттере", что сделал прививку от коронавирусной инфекции, которую разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать! — рассказал вице-премьер.

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Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас вакцину испытывают только добровольцы.

Стоит отметить, что Хуснуллин стал первым членом российского правительства, который объявил о том, что ему вкололи отечественную вакцину. До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также заявлял, что планирует в августе пройти вакцинацию.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что принял участие в испытании российской вакцины от CoViD-19. По его словам, в первые дни он чувствовал першение в горле и ломоту.

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Медик находится в группе риска сразу по двум критериям: возрасту и роду деятельности.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России уже заявили в Монголии и во Вьетнаме. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.

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