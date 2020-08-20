В США профессор призвал выплатить афроамериканцам 12 триллионов долларов за рабство

Профессор американского Университета Дьюка Уильям Дарити призвал власти страны выплатить 12 триллионов долларов афроамериканцам в качестве компенсации за рабство. Об этом пишет Campus Reform.
Уточняется, что размер выплат составит примерно 800 тысяч долларов на каждую семью, в которой были рабы.
Стоит отметить, что в отчёте профессора Дарити и его соавтора Кирстена Маллена говорится о том, что власти Штатов не выполнили обещание выделить 40 акров каждому темнокожему, который был рабом. Отмечается, что из-за этого возник разрыв разрыва в уровне благосостояния между афроамериканцами и белокожими гражданами.
В Совфеде считают, что раздача "репараций за годы рабства" приведёт к развалу СШАСенатор Владимир Джабаров назвал путь, по которому стоит пойти Вашингтону.
Авторы идеи также отметили, что если бы эта политика была введена в действие после Гражданской войны, то сейчас бы не пришлось поднимать вопрос о компенсациях для темнокожих граждан. При этом они заметили, что национальные программы постепенного возмещения ущерба полностью не решат проблему системного расизма.
В поддержку своего предложения Дарити и Маллен указали на Фонд компенсации жертвам 11 сентября и федеральные деньги, которые направили в Ньютаун после расстрела в младшей школе города Сэнди-Хук.
Первый афроамериканец-миллиардер потребовал у США 14 триллионов компенсации за рабствоПо его мнению, подобная сумма не принесёт убытка Вашингтону, так как будет означать признание белыми американцами нанесённого ущерба.
Также сообщается, что на вопрос, каким образом власти Америки смогут найти такую огромную сумму, автор инициативы заявил, что в Белом доме "смогли потратить около двух-четырёх триллионов долларов на помощь экономике в пандемию коронавируса".