В США профессор призвал выплатить афроамериканцам 12 триллионов долларов за рабство

Профессор американского Университета Дьюка Уильям Дарити призвал власти страны выплатить 12 триллионов долларов афроамериканцам в качестве компенсации за рабство. Об этом пишет Campus Reform.

Уточняется, что размер выплат составит примерно 800 тысяч долларов на каждую семью, в которой были рабы.

Стоит отметить, что в отчёте профессора Дарити и его соавтора Кирстена Маллена говорится о том, что власти Штатов не выполнили обещание выделить 40 акров каждому темнокожему, который был рабом. Отмечается, что из-за этого возник разрыв разрыва в уровне благосостояния между афроамериканцами и белокожими гражданами.

Авторы идеи также отметили, что если бы эта политика была введена в действие после Гражданской войны, то сейчас бы не пришлось поднимать вопрос о компенсациях для темнокожих граждан. При этом они заметили, что национальные программы постепенного возмещения ущерба полностью не решат проблему системного расизма.

В поддержку своего предложения Дарити и Маллен указали на Фонд компенсации жертвам 11 сентября и федеральные деньги, которые направили в Ньютаун после расстрела в младшей школе города Сэнди-Хук.