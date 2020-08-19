В "Роскачестве" рассказали, на какие номера телефонов лучше не отвечать

Из-за участившихся в 2020 году случаев телефонного мошенничества руководитель Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов в беседе с "Праймом" призвал россиян не отвечать на вызовы с любых незнакомых им номеров.
— Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка. Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна: при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты, — отметил Куканов.
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Впрочем, одним ответом на звонок человек не причинит себе существенного вреда, однако в таком случае не надо диктовать никаких данных банковских карт. Обратить внимание стоит и на то, как долго звонящий не сбрасывает вызов. Зачастую телефонные мошенники скидывают звонок сразу, дабы стимулировать вас им перезвонить.
Роспотребнадзор рекомендует проверять "СМС из банка" о переводе денегЕсли же мошенники решили позвонить вам, то лучше как можно скорее прекратить с ними разговор.
Кроме того, эксперт напомнил, что проверить любой номер телефона можно при помощи приложений — определителей номеров. Появляются они, к слову, благодаря таким же обычным абонентам за счёт их обратной связи.