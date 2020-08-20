На жителя Одессы завели уголовное дело за публикацию герба СССР в соцсетях

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Приморский суд Одессы по ходатайству СБУ направил под домашний арест местного жителя, который опубликовал в своём профиле в "Фейсбуке" герб СССР, пятиконечную звезду, а также портрет "некоего коммунистического деятеля". Об этом сообщает городской портал "Таймер".

Отмечается, что его действия были определены как "распространение коммунистической символики", что является преступлением на Украине. По версии стороны обвинения, "в теории" публикацию могло посмотреть неограниченное количество пользователей социальной сети.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело, а в ходе обыска по месту жительства был изъят компьютер, с которого подозреваемый выходил в Интернет. Согласно украинскому законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы.