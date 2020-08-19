Пушков назвал личные санкции Литвы против Лукашенко невиданными

— Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, — это невиданно. Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе знают: это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и для понижения уровня дипотношений с Литвой, — написал член Совета Федерации на своей странице в "Твиттере".