Пушков назвал личные санкции Литвы против Лукашенко невиданными

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение властей Литвы о введении личных санкций против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
— Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, — это невиданно. Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе знают: это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и для понижения уровня дипотношений с Литвой, — написал член Совета Федерации на своей странице в "Твиттере".
Пушков обозначил главную слабость ЛукашенкоПо мнению политика, в современном мире информация является "кровью", циркулирующей в артериях и венах общественного организма.
Кроме того, Пушков добавил, что такое поведение литовских властей является явной демонстрацией курса на свержение белорусского лидера.
Ранее сообщалось, что глава МИД Литвы Линас Линкявичюс рассказал о том, что Лукашенко был включён в список невъездных на территорию страны. Позже официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что данное решение является прямым доказательством вмешательства западных стран во внутренние дела Белоруссии.