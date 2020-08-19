Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Пушков назвал личные санкции Литвы против Лукашенко невиданными

Он также добавил, что такое поведение является явной демонстрацией курса на свержение белорусского лидера.

49

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение властей Литвы о введении личных санкций против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, — это невиданно. Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе знают: это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и для понижения уровня дипотношений с Литвой, — написал член Совета Федерации на своей странице в "Твиттере".

Пушков обозначил главную слабость Лукашенко

По мнению политика, в современном мире информация является "кровью", циркулирующей в артериях и венах общественного организма.

Кроме того, Пушков добавил, что такое поведение литовских властей является явной демонстрацией курса на свержение белорусского лидера.

Ранее сообщалось, что глава МИД Литвы Линас Линкявичюс рассказал о том, что Лукашенко был включён в список невъездных на территорию страны. Позже официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что данное решение является прямым доказательством вмешательства западных стран во внутренние дела Белоруссии.

Пушков ответил на призыв ввести антироссийские санкции из-за протестов в Белоруссии

Он также выразил сожаление, что к подобным идеям по-прежнему прислушиваются в некоторых странах.

Выбор редакции

Loading...