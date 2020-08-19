Захарова назвала "железобетонный аргумент" вмешательства Запада в ситуацию в Белоруссии

Включение президента Белоруссии Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещено въезжать на территорию Литвы, является прямым доказательством вмешательства западных стран во внутренние дела республики. Об этом в своём фейсбуке рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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— Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии, — подчеркнула Захарова.
Таким образом Захарова отреагировала на сообщения министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, который сообщил о включении Лукашенко в список из 32 человек, которым будет закрыт въезд в страну.