Белоруссия усилит группировку войск на границе с Польшей и Литвой

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин приказал на Гродненском направлении усилить группировку войск дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами противовоздушной обороны. Об этом проинформировала пресс-служба оборонного ведомства в телеграм-канале.

— В рамках выполнения поручения президента министр обороны генерал-майор Виктор Хренин поставил задачу подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении; командование усилить ракетным дивизионом "Точка", дивизионом "Полонез", отрядом беспилотных авиакомплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и борьбы, — уточняется в сообщении.

Ранее Лукашенко поручил Минобороны Белоруссии внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в соседних странах, а также привести в полную боеготовность войска на западной границе страны, отметив, что около тех границ происходит нагнетание обстановки.