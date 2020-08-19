Белорусская оппозиция выступила за сохранение максимально добрых отношений с Россией

Координационный совет белорусской оппозиции выступает за максимально добрые и глубокие отношения с Россией. Об этом заявил член совета, бывший министр культуры республики Павел Латушко.

Политик отверг обвинения в том, что оппозиция намерена разорвать или ограничить отношения с Россией. Латушко назвал их абсолютной глупостью.

— Мы не рассматриваем вообще внешнеполитические приоритеты нашей страны. Они есть, и мы исходим из тех, которые существуют на сегодняшний день: максимально добрые, глубокие отношения с РФ, — сказал член совета журналистам.

Он отметил, что последним политиком в республике станет тот, кто предложить построить стену на границе между странами. Латушко также напомнил о тесной экономической связи: на Россию приходится 50% экспорта белорусской продукции.

В то же время политик отметил, что страна является частью европейской цивилизации и оппозиция настроена на укрепление связей с Евросоюзом, так как "это второй рынок".