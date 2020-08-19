МИД Литвы объявил о запрете Александру Лукашенко въезжать на территорию страны

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко был включён в список невъездных на территорию страны. Об этом глава МИД рассказал в эфире национального радио LRT.

— В этом списке, поимённо который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко, — отметил Линкявичюс.

Кроме того, глава литовского внешнеполитического ведомства заявлял, что он приветствует решение Евросовета о персональных санкциях в отношении официальных лиц Белоруссии, которые, как он утверждает, ответственны за фальсификацию выборов и применение силы к протестующим.

— Литва запускает процесс введения национальных санкций против тех, кто несёт ответственность за циничный подлог итогов выборов и жестокость, — написал Линкявичюс на своей странице в "Твиттере".

Ранее глава Европарламента Давид Сассоли сообщал, что руководству ЕС стоит "без промедления" использовать инструмент санкций в качестве реакции на факты серьёзных нарушений прав человека в Белоруссии. По его словам, речь может идти о заморозке активов "тех, кто злоупотребляет своей властью".