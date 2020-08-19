МИД Литвы объявил о запрете Александру Лукашенко въезжать на территорию страны

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко был включён в список невъездных на территорию страны. Об этом глава МИД рассказал в эфире национального радио LRT.
— В этом списке, поимённо который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко, — отметил Линкявичюс.
Белоруссия усилит группировку войск на границе с Польшей и ЛитвойРанее Лукашенко поручил Минобороны страны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в соседних государствах.
Кроме того, глава литовского внешнеполитического ведомства заявлял, что он приветствует решение Евросовета о персональных санкциях в отношении официальных лиц Белоруссии, которые, как он утверждает, ответственны за фальсификацию выборов и применение силы к протестующим.
— Литва запускает процесс введения национальных санкций против тех, кто несёт ответственность за циничный подлог итогов выборов и жестокость, — написал Линкявичюс на своей странице в "Твиттере".
Ранее глава Европарламента Давид Сассоли сообщал, что руководству ЕС стоит "без промедления" использовать инструмент санкций в качестве реакции на факты серьёзных нарушений прав человека в Белоруссии. По его словам, речь может идти о заморозке активов "тех, кто злоупотребляет своей властью".
Евросоюз выделит 53 млн евро в помощь жителям БелоруссииЕС не признаёт выборы в республике и введёт санкции против ответственных за фальсификации.
Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.