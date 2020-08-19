Власти США объявили о скором восстановлении санкций ООН против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео в ближайшие дни посетит с визитом штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и уведомит членов Совета Безопасности о возврате санкций против Ирана. Об этом заявил президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с журналистами.

— Я поручаю госсекретарю Майку Помпео уведомить Совбез ООН о том, что США намерены восстановить практически все ранее приостановленные санкции Организации Объединённых Наций в отношении Ирана, — приводит его слова Fox News.

Слова Трампа подтверждаются заявлением Госдепа США, согласно которому Помпео поедет в Нью-Йорк 20–21 августа, чтобы передать соответствующее уведомление. Отмечается, что спустя 30 дней с этого момента ограничения против Ирана сроком на 13 лет снова будут в силе.