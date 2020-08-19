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Власти США объявили о скором восстановлении санкций ООН против Ирана

По данным Госдепартамента страны, это произойдёт примерно через месяц.

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Фото © Zuma / ТАСС

Госсекретарь США Майк Помпео в ближайшие дни посетит с визитом штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и уведомит членов Совета Безопасности о возврате санкций против Ирана. Об этом заявил президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с журналистами.

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По его словам, во всём мире растёт сопротивление американскому влиянию.

Я поручаю госсекретарю Майку Помпео уведомить Совбез ООН о том, что США намерены восстановить практически все ранее приостановленные санкции Организации Объединённых Наций в отношении Ирана,приводит его слова Fox News.

Слова Трампа подтверждаются заявлением Госдепа США, согласно которому Помпео поедет в Нью-Йорк 20–21 августа, чтобы передать соответствующее уведомление. Отмечается, что спустя 30 дней с этого момента ограничения против Ирана сроком на 13 лет снова будут в силе.

Ранее Лайф сообщал, что Совбез ООН отклонил резолюцию США, которая продлевала действие запрета для Тегерана на продажу и покупку вооружения.

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