Власти США объявили о скором восстановлении санкций ООН против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео в ближайшие дни посетит с визитом штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и уведомит членов Совета Безопасности о возврате санкций против Ирана. Об этом заявил президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с журналистами.
Пушков назвал "ударом по авторитету" США итоги голосования в Совбезе ООН по ИрануПо его словам, во всём мире растёт сопротивление американскому влиянию.
— Я поручаю госсекретарю Майку Помпео уведомить Совбез ООН о том, что США намерены восстановить практически все ранее приостановленные санкции Организации Объединённых Наций в отношении Ирана, — приводит его слова Fox News.
Слова Трампа подтверждаются заявлением Госдепа США, согласно которому Помпео поедет в Нью-Йорк 20–21 августа, чтобы передать соответствующее уведомление. Отмечается, что спустя 30 дней с этого момента ограничения против Ирана сроком на 13 лет снова будут в силе.
Ранее Лайф сообщал, что Совбез ООН отклонил резолюцию США, которая продлевала действие запрета для Тегерана на продажу и покупку вооружения.