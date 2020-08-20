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Помпео пригрозил ответить России за несогласие с санкциями против Ирана

Ранее президент Трамп объявил о скором "откате" иранских ограничений.

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Фото © ЕРА / ТАСС

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала Fox News, что если Россия и Китай не поддержат намерения американской администрации восстановить санкции ООН против Ирана, то против них тоже будут приняты меры.

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По его словам, во всём мире растёт сопротивление американскому влиянию.

Мы уже сталкивались с подобным, когда страны нарушали действующие американские санкции. Мы каждое государство приводили к ответственности за это. Так же мы готовы поступать и в отношении несоблюдения санкций ООН, — сказал он.

При этом, когда ведущий уточнил у Помпео, подразумевают ли его слова введение нового пакета санкций против России или Китая, если они не поддержат позицию США по Ирану, тот ответил: "Совершенно верно".

Ранее Лайф сообщал, что власти США объявили о скором восстановлении санкций ООН против Ирана.

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