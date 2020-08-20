Некоторым авто в России могут разрешить ездить по "выделенке"

В России разрабатываются поправки в правила дорожного движения, согласно которым беспилотные автомобили могут получить приоритет среди общественного транспорта на дорогах и свободно двигаться по выделенным полосам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

Россиянам пообещали беспилотные машины на дорогах уже через несколько лет Ожидается, что поездка в такси без водителя обойдётся на 20% дешевле обычной.

— Преимущественно во всех ДТП с участием беспилотных авто виноват водитель другой машины. Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. Приоритет позволит этот вопрос решить, — приводит издание слова собеседника.

Инициатива может быть принята уже в 2021 году, однако пока её лишь готовят к представлению в МВД. При этом отмечается, что новая мера может стать временной, поскольку внедрение сервисной телематической платформы "Автодата" позволит беспилотным авто получать данные на дороге не только от собственных датчиков, но и от других машин, а также инфраструктуры.