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Дегтярёв призвал "объединиться" представителей политических партий

Те, в свою очередь, выразили готовность выстраивать конструктивный диалог и предложили ряд инициатив.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Моргулис

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ходе встречи с представителями политических партий призвал их "объединиться" для совместной работы.

Нам нужно объединиться, чтобы решать проблемы социально-экономического развития края. Чтобы видеть и понимать проблемы людей, оценивать реальное положение дел на местах, стараюсь чаще бывать в рабочих поездках. Здесь я также хочу получать от вас обратную связь, — отметил врио главы региона.

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Врио губернатора назвал возможную максимальную сумму возврата на одного человека — 26 тысяч рублей.

Представители партий, в свою очередь, выразили готовность выстраивать конструктивный диалог и предложили ряд инициатив. Кроме того, Дегтярёв предложил представителям партий войти в Народный совет, который формируется в регионе.

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