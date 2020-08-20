Дегтярёв призвал "объединиться" представителей политических партий

— Нам нужно объединиться, чтобы решать проблемы социально-экономического развития края. Чтобы видеть и понимать проблемы людей, оценивать реальное положение дел на местах, стараюсь чаще бывать в рабочих поездках. Здесь я также хочу получать от вас обратную связь, — отметил врио главы региона.