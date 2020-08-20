Дегтярёв призвал "объединиться" представителей политических партий

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ходе встречи с представителями политических партий призвал их "объединиться" для совместной работы.
— Нам нужно объединиться, чтобы решать проблемы социально-экономического развития края. Чтобы видеть и понимать проблемы людей, оценивать реальное положение дел на местах, стараюсь чаще бывать в рабочих поездках. Здесь я также хочу получать от вас обратную связь, — отметил врио главы региона.
Дегтярёв предложил завлекать туристов на Дальний Восток налоговым вычетомВрио губернатора назвал возможную максимальную сумму возврата на одного человека — 26 тысяч рублей.
Представители партий, в свою очередь, выразили готовность выстраивать конструктивный диалог и предложили ряд инициатив. Кроме того, Дегтярёв предложил представителям партий войти в Народный совет, который формируется в регионе.