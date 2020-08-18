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Дегтярёв предложил завлекать туристов на Дальний Восток налоговым вычетом

Врио губернатора назвал возможную максимальную сумму возврата на одного человека — 26 тысяч рублей.

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Михаил Дегтярёв. Фото © Государственная дума

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил стимулировать путешествия россиян на Дальний Восток с помощью налогового вычета. Инициативу он озвучил на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию ДВ в Благовещенске.

Есть предложение, мы его предварительно уже обсудили — предусмотреть налоговый вычет для граждан, совершающих турпоездки на Дальний Восток от трёх дней по пакетным турам, — сказал Дегтярёв.

Максимальную сумму возврата на одного человека предлагается ограничить 26 тысячами рублей. Дегтярёв отметил, что эта сумма соизмерима с расходами на перелёт. По его мнению, такая мера позволит придать дополнительный импульс для развития внутреннего туризма и направить поток отдыхающих с запада на восток.

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Один из сыновей главы региона ещё совсем маленький, он лежал в коляске.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва 20 июля. Новый руководитель региона ранее проверил готовность детского лагеря "Океан" под Хабаровском к открытию смены.

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