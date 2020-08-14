"Прилетели любимые мои". Семья врио губернатора края Дегтярёва прибыла в Хабаровск

Видео © Instagram / degtyarev_info

В Хабаровск прилетели жена и два сына врио губернатора края Михаила Дегтярёва. Видео встречи семьи глава региона опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

— Прилетели любимые мои, — написал Дегтярёв.

На кадрах видно, что врио губернатора Хабаровского края в окружении журналистов встречает в аэропорту свою супругу и двух сыновей, один из которых ещё совсем маленький, лежит в коляске. После этого вся семья выходит из терминала аэровокзала и направляется к машине.

В июле Дегтярёв рассказывал, что ожидает приезда жены и младшего сына в ближайшие недели. Всего у главы края четверо сыновей. Как утверждал сам Дегтярёв, основная сложность в вопросах переезда семьи связана с тем, что у детей скоро начинается новый учебный год.