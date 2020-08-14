"Прилетели любимые мои". Семья врио губернатора края Дегтярёва прибыла в Хабаровск

Видео © Instagram / degtyarev_info
В Хабаровск прилетели жена и два сына врио губернатора края Михаила Дегтярёва. Видео встречи семьи глава региона опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
— Прилетели любимые мои, — написал Дегтярёв.
Дегтярёв заявил, что не будет разрешать чиновникам полёты бизнес-классомПо его словам, публикации, в которых утверждается обратное, — фейки.
На кадрах видно, что врио губернатора Хабаровского края в окружении журналистов встречает в аэропорту свою супругу и двух сыновей, один из которых ещё совсем маленький, лежит в коляске. После этого вся семья выходит из терминала аэровокзала и направляется к машине.
В июле Дегтярёв рассказывал, что ожидает приезда жены и младшего сына в ближайшие недели. Всего у главы края четверо сыновей. Как утверждал сам Дегтярёв, основная сложность в вопросах переезда семьи связана с тем, что у детей скоро начинается новый учебный год.
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Напомним, 20 июля президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Экс-депутат пообещал, что в его рабочем кабинете свет будет гореть "до поздней ночи". В беседе с Лайфом он признался в любви к хабаровчанам и поделился первыми планами в новой должности. Член ЛДПР также сообщил, что не собирается конкурировать на выборах главы региона с подозреваемым в причастности к убийствам местных предпринимателей бывшим губернатором Сергеем Фургалом, если тот будет оправдан.