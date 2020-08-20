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Из здания аэропорта Хабаровска эвакуировали более 1,5 тысячи человек из-за угрозы минирования

Предположительно, будет задержан вылет семи рейсов.

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Фото © Instagram / khvaero

Более 1,5 тысячи человек было эвакуировано из здания аэропорта Хабаровска из-за угрозы минирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На электронную почту одного из судов Хабаровска поступило сообщение, что заминированы суды и аэропорт. В настоящее время пассажиры эвакуированы из терминала внутренних авиалиний, эвакуирован также персонал. Всего 1375 пассажиров и 152 сотрудника, — подчеркнул собеседник агентства.

Более 300 человек эвакуировали из здания аэропорта Хабаровска из-за "минирования"

Прибывшие пассажиры будут находиться на борту самолётов до окончания проверки.

Предположительно, будет задержан вылет семи рейсов.

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