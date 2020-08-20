Турция обнаружила в Чёрном море новые месторождения газа

Турецкое буровое судно "Фатих" обнаружило в акватории Чёрного моря сразу несколько новых газовых месторождений. Об этом сообщает местный телеканал Habertürk.

Уточняется, что залежи голубого топлива "хорошего качества" могли быть найдены на участке "Дунай-1", который находится во внутренних водах Турции недалеко от границы с Румынией и Болгарией.

Кроме того, по сообщению турецких СМИ, ещё одно месторождение с природным газом было обнаружено в районе города Кыркларели.