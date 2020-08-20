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Турция обнаружила в Чёрном море новые месторождения газа

Официально эта информация пока не подтверждена, однако президент Эрдоган обещал на днях объявить "очень хорошую для страны новость".

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Фото © ТАСС / AP

Турецкое буровое судно "Фатих" обнаружило в акватории Чёрного моря сразу несколько новых газовых месторождений. Об этом сообщает местный телеканал Habertürk.

Уточняется, что залежи голубого топлива "хорошего качества" могли быть найдены на участке "Дунай-1", который находится во внутренних водах Турции недалеко от границы с Румынией и Болгарией.

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По предварительным оценкам экспертов, объём нефти в месторождении составляет около 500 миллионов баррелей.

Кроме того, по сообщению турецких СМИ, ещё одно месторождение с природным газом было обнаружено в районе города Кыркларели.

Стоит также отметить, что официального подтверждения этой информации от турецких властей пока не поступало. Однако ранее глава государства Реджеп Эрдоган заявлял, что планирует 21 августа объявить "очень хорошую для страны новость, которая откроет новую эру для Турции".

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