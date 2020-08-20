Врач рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса

Ближайшей осенью в России ожидается старт вакцинации населения отечественным препаратом от коронавируса. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik рассказал, при каком состоянии человека делать прививку не рекомендуется.

Специалист сообщил, что ограничения перед вакцинацией от CoViD-19 в чём-то похожи с теми, которые накладывают перед прививанием от гриппа. В первую очередь, как отметил Жемчугов, препарат нельзя вводить больным людям. Если у человека температура будет существенно выше 37 градусов, то вакцину вкалывать не будут. Кроме того, перед данной процедурой нельзя пить алкоголь.

— Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10–12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека, — подчеркнул врач.

Жемчугов также добавил, что не стоит стесняться медиков и перед прививкой следует задавать все интересующие вопросы. Он поведал, что нужно спросить у врача срок годности вакцины, температуру, при которой лекарство хранилось в холодильнике.