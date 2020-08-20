Врач рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса

Ближайшей осенью в России ожидается старт вакцинации населения отечественным препаратом от коронавируса. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik рассказал, при каком состоянии человека делать прививку не рекомендуется.
Специалист сообщил, что ограничения перед вакцинацией от CoViD-19 в чём-то похожи с теми, которые накладывают перед прививанием от гриппа. В первую очередь, как отметил Жемчугов, препарат нельзя вводить больным людям. Если у человека температура будет существенно выше 37 градусов, то вакцину вкалывать не будут. Кроме того, перед данной процедурой нельзя пить алкоголь.
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от CoViD-19Он также отметил, что все должны соблюдать меры предосторожности.
— Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10–12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека, — подчеркнул врач.
Жемчугов также добавил, что не стоит стесняться медиков и перед прививкой следует задавать все интересующие вопросы. Он поведал, что нужно спросить у врача срок годности вакцины, температуру, при которой лекарство хранилось в холодильнике.
— В холодильнике должно быть не выше плюс четырёх градусов. Ещё надо обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, проверить, точно ли он использует одноразовый шприц. И вообще, вакцинацию должен делать врач, а не просто медсестра. Такие вот вещи надо заранее прочитать на сайте Роспотребнадзора и Минздрава, а потом не стесняться и требовать того, чтобы всё было так, как должно быть, — резюмировал иммунолог.
Глава МИД Мексики заявил о заинтересованности в российской вакцине от коронавирусаРанее президент этой страны сообщал о готовности первым испытать российский препарат от CoViD-19.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России уже заявили в Монголии и во Вьетнаме. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.