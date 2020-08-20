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У российских туристов появилось новое любимое направление осени, хотя перелёты туда ещё закрыты

Отмечается, что билеты на него стали предпочтительнее традиционно популярных перелётов в Турцию.

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Фото © Pixabay

Тот факт, что многие границы по-прежнему закрыты из-за ситуации с коронавирусом, не смущает значительную часть россиян, о чём говорят показатели продаж авиабилетов. Так, за последние две недели самым популярным направлением стала Черногория, хотя официально рейсы в эту страну не разрешены и когда это изменится — неизвестно, сообщают "Известия".

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Лайф разбирался, как отдохнуть так, чтобы об отпуске остались лишь хорошие воспоминания, а не растерзанный кошелёк. Когда лучше покупать билет и бронировать отель и как не переплатить в ресторане?

Россияне активно приобретают авиабилеты в никуда. Перелёты в Черногорию, Белоруссию, Армению и на Бали — то есть по закрытым пока международным направлениям — стали лидерами продаж через порталы российских агрегаторов, — говорится в публикации.

Отмечается, что в общей сложности доля купленных авиабилетов из Москвы в черногорский Тиват составила 8%, тогда как в турецкие Стамбул и Анталью 7% и 4% соответственно, хотя их границы открыты. Третье место в списке популярных занимает Кишенёв — 6%, за ним Ереван — 5% и Минск — 4%. Дата открытия прямых рейсов в эти города также не определена.

Ранее Лайф сообщал, что российские туристы назвали главные минусы отечественных курортов.

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