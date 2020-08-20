У российских туристов появилось новое любимое направление осени, хотя перелёты туда ещё закрыты

Билет с секретом и особые дни в гостиницах. На чём можно сэкономить, путешествуя по России Лайф разбирался, как отдохнуть так, чтобы об отпуске остались лишь хорошие воспоминания, а не растерзанный кошелёк. Когда лучше покупать билет и бронировать отель и как не переплатить в ресторане?