Эксперты назвали вакансии, на которых можно получить более 120 тысяч рублей на удалёнке

В августе самую высокую зарплату на удалёнке получает главный по сториз в компании — производителе смартфонов. Его доход в месяц составляет от 250 тысяч рублей, при этом стоит отметить, что данная работа является сезонной и продлится четыре месяца. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".

Заработную плату от 175 тысяч рублей могут получать инженеры автоматизированного тестирования. В их обязанности входит проверка программного обеспечения, написание автоматизированных тестов и обучение тестированию коллег.

Кроме того, на доход от 150 тысяч рублей могут претендовать специалисты по подбору персонала. До 150 тысяч в месяц могут получать NET-разработчики, а от 120 тысяч работодатели готовы платить техническим писателям, которые создают краткую и понятную техдокументацию.