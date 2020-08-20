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Эксперты назвали вакансии, на которых можно получить более 120 тысяч рублей на удалёнке

Правда, самая высокооплачиваемая работа является сезонной и выполнять её нужно лишь четыре месяца.

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Фото © Pixabay

В августе самую высокую зарплату на удалёнке получает главный по сториз в компании — производителе смартфонов. Его доход в месяц составляет от 250 тысяч рублей, при этом стоит отметить, что данная работа является сезонной и продлится четыре месяца. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".

Заработную плату от 175 тысяч рублей могут получать инженеры автоматизированного тестирования. В их обязанности входит проверка программного обеспечения, написание автоматизированных тестов и обучение тестированию коллег.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии, где работодатели готовы платить более 300 тысяч рублей

Найти такую работу можно и в Москве, и в регионах.

Кроме того, на доход от 150 тысяч рублей могут претендовать специалисты по подбору персонала. До 150 тысяч в месяц могут получать NET-разработчики, а от 120 тысяч работодатели готовы платить техническим писателям, которые создают краткую и понятную техдокументацию.

Ранее Лайф сообщал, что на удалённой работе высокую зарплату — до 250 тысяч рублей — может получить главный бухгалтер. Также высокий доход может быть у переводчиков с английского языка и специалистов по контекстной рекламе.

Эксперты рассказали, в каких отраслях самые высокооплачиваемые вакансии

В топе списка оказались предложения, благодаря которым можно зарабатывать около 150 тысяч рублей в месяц.

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