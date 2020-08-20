Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В США выбрали первого темнокожего кандидата в вице-президенты от Демократической партии

За должность главы государства вместе с ней на выборах будет бороться Джо Байден.

89

Фото © АР / ТАСС

Сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис на общенародном съезде Демократической партии США в Милуоки была выбрана в качестве кандидата на пост вице-президента страны. Об этом сообщает CNN.

Трамп заявил, что Байден — марионетка в руках "безумного Берни" Сандерса

Глава Белого дома раскритиковал излишне левые, по его мнению, идеи демократов.

Сегодня вечером она должна произнести приветственную речь как первая цветная женщина, получившая билет на крупную вечеринку, — говорится в публикации.

Ранее Лайф сообщал, что в качестве кандидата в президенты от демократов был назначен Джо Байден. При этом сам он, ещё до своего назначения, выбрал Харрис себе в напарники.

Выбор редакции

Loading...