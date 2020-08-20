В США выбрали первого темнокожего кандидата в вице-президенты от Демократической партии

Сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис на общенародном съезде Демократической партии США в Милуоки была выбрана в качестве кандидата на пост вице-президента страны. Об этом сообщает CNN.

— Сегодня вечером она должна произнести приветственную речь как первая цветная женщина, получившая билет на крупную вечеринку, — говорится в публикации.

Ранее Лайф сообщал, что в качестве кандидата в президенты от демократов был назначен Джо Байден. При этом сам он, ещё до своего назначения, выбрал Харрис себе в напарники.