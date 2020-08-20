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Путин выразил соболезнования после смерти президента Академии наук Украины

О том, что Бориса Патона не стало, сообщили накануне.

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Борис Патон. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Президент России Владимир Путин выражает соболезнования в связи со смертью президента Академии наук Украины Бориса Патона. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вчера поступили печальные известия с Украины — скончался президент Украинской академии наук, академии СССР. Автоматически он стал академиком РФ. Владимир Путин встречался с ним ранее, они были знакомы. Путин глубоко соболезнует, — сказал Песков, отметив, что академик был сторонником сохранения общего научного пространства.

Напомним, многолетний президент Национальной академии наук Украины Борис Патон скончался ранее на 102-м году жизни.

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