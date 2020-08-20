Американские СМИ назвали лучшую "валюту-убежище"

Аналитики из Morgan Stanley выбрали доллар в качестве лучшей "валюты-убежища", даже несмотря на снижение его курса к остальным мировым валютам, сообщает CNBC.
— Эксперты утверждают, что успех доллара основан на низких ставках и это делает его привлекательным для инвесторов, — пишет издание.
По мнению экономистов, американская валюта в скором времени обойдёт японскую иену и швейцарский франк. Но даже при таком позитивном прогнозе специалисты напоминают, что нестабильность в США может быть угрозой для надёжности доллара.
В США профессор призвал выплатить афроамериканцам 12 триллионов долларов за рабствоОднако отмечается, что эти денежные средства полностью не решат проблему системного расизма.
Ранее курс доллара в ходе валютных торгов Мосбиржи подскочил по отношению к рублю на 1%, в моменте достигнув отметки 74,05 рубля. Об этом говорят данные площадки на 11:30 по московскому времени.