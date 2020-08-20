Американские СМИ назвали лучшую "валюту-убежище"

Аналитики из Morgan Stanley выбрали доллар в качестве лучшей "валюты-убежища", даже несмотря на снижение его курса к остальным мировым валютам, сообщает CNBC.

— Эксперты утверждают, что успех доллара основан на низких ставках и это делает его привлекательным для инвесторов, — пишет издание.

По мнению экономистов, американская валюта в скором времени обойдёт японскую иену и швейцарский франк. Но даже при таком позитивном прогнозе специалисты напоминают, что нестабильность в США может быть угрозой для надёжности доллара.