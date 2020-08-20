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Американские СМИ назвали лучшую "валюту-убежище"

Она лучше иены и швейцарского франка.

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Фото © Pixabay

Аналитики из Morgan Stanley выбрали доллар в качестве лучшей "валюты-убежища", даже несмотря на снижение его курса к остальным мировым валютам, сообщает CNBC.

Эксперты утверждают, что успех доллара основан на низких ставках и это делает его привлекательным для инвесторов, — пишет издание.

По мнению экономистов, американская валюта в скором времени обойдёт японскую иену и швейцарский франк. Но даже при таком позитивном прогнозе специалисты напоминают, что нестабильность в США может быть угрозой для надёжности доллара.

В США профессор призвал выплатить афроамериканцам 12 триллионов долларов за рабство

Однако отмечается, что эти денежные средства полностью не решат проблему системного расизма.

Ранее курс доллара в ходе валютных торгов Мосбиржи подскочил по отношению к рублю на 1%, в моменте достигнув отметки 74,05 рубля. Об этом говорят данные площадки на 11:30 по московскому времени.

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