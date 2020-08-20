Более 130 человек умерли в Токио из-за жары за месяц

Неделя в Токио стала одной из самых жарких за это лето, около 28 человек умерли за это время из-за температуры, которая перевалила за 40 градусов Цельсия, сообщает телеканал NHK.

— Медики заявили, что 11 из 28 жертв аномальной жары было больше 70 лет, а ещё десяти погибшим было за 80 лет. <...> Общее же число жертв с начала месяца достигло 131, — пишет издание.

Отмечается, что многие из погибших были дома и не пользовались кондиционерами (либо вовсе не стали их устанавливать).