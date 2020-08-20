Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Более 130 человек умерли в Токио из-за жары за месяц

Температура в столице Японии выросла до 41,1 градуса по Цельсию.

122
Post cover

Фото © Pixabay

Неделя в Токио стала одной из самых жарких за это лето, около 28 человек умерли за это время из-за температуры, которая перевалила за 40 градусов Цельсия, сообщает телеканал NHK.

Медики заявили, что 11 из 28 жертв аномальной жары было больше 70 лет, а ещё десяти погибшим было за 80 лет. <...> Общее же число жертв с начала месяца достигло 131, — пишет издание.

В Долине Смерти зафиксировали рекордную жару. Это может быть историческим событием

Предыдущий температурный рекорд планеты тоже принадлежит этому национальному парку.

Отмечается, что многие из погибших были дома и не пользовались кондиционерами (либо вовсе не стали их устанавливать).

Как сообщал Лайф, в Москву и Подмосковье к воскресенью придёт жара до 28 градусов. Как заявили в Гидрометцентре, будет более выраженный приток южного воздуха, в воскресенье и понедельник температура прогнозируется 24–28 градусов.

Выбор редакции

Loading...