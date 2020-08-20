Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска к актёру до 7,5 млн рублей

Старший сын погибшего после ДТП с участием Михаила Ефремова курьера Сергея Захарова Виталий увеличил сумму иска к актёру на один миллион рублей, сообщила адвокат потерпевшего Татьяна Головкина.
— Нам с доверителем надоело хамство господина Ефремова, его советы приобрести слуховой аппарат и отказ хотя бы извиниться, — заявила юрист.
Головкина подчеркнула, что до прений сторон имеет право уточнять исковые требования или заявлять права на новый иск, чем и собирается воспользоваться.
Ефремова доставили в суд. На сегодняшнем заседании выступит ключевой свидетель стороны защиты — видеоПланируется, что показания даст и сам артист.
Остальные потерпевшие по делу — младший сын, брат и официальная жена Захарова — ранее заявили солидарный иск к Ефремову на один рубль.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло вечером 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм спустя несколько часов после аварии. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент ДТП. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. На суде сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.