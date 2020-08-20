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Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска к актёру до 7,5 млн рублей

Ранее Виталий Захаров требовал с артиста 6,5 миллиона рублей.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Старший сын погибшего после ДТП с участием Михаила Ефремова курьера Сергея Захарова Виталий увеличил сумму иска к актёру на один миллион рублей, сообщила адвокат потерпевшего Татьяна Головкина.

Нам с доверителем надоело хамство господина Ефремова, его советы приобрести слуховой аппарат и отказ хотя бы извиниться, — заявила юрист.

Головкина подчеркнула, что до прений сторон имеет право уточнять исковые требования или заявлять права на новый иск, чем и собирается воспользоваться.

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Планируется, что показания даст и сам артист.

Остальные потерпевшие по делу — младший сын, брат и официальная жена Захарова — ранее заявили солидарный иск к Ефремову на один рубль.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло вечером 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм спустя несколько часов после аварии. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент ДТП. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. На суде сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

"Им нужны были деньги, пиар". Пашаев заявил, что родные погибшего в ДТП с Ефремовым "выжимают слёзы"

По словам юриста, он впервые видит "таких потерпевших".

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