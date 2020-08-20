Ефремова доставили в суд. На сегодняшнем заседании выступит ключевой свидетель стороны защиты — видео

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Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд Москвы на очередное заседание по уголовному делу о смертельном ДТП с его участием.
Как ожидается, сегодня артист будет допрошен. Адвокаты Ефремова также анонсировали допрос ключевого свидетеля стороны защиты.
Вмешался в допрос эксперта. Ефремов получил первое замечание от судьиРанее специалист указал на возможность повлиять на автомобиль через спутник.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло вечером 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм спустя несколько часов после аварии. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент ДТП. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. На суде сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.