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Ефремова доставили в суд. На сегодняшнем заседании выступит ключевой свидетель стороны защиты — видео

Планируется, что показания даст и сам артист.

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Видео © LIFE

Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд Москвы на очередное заседание по уголовному делу о смертельном ДТП с его участием.

Как ожидается, сегодня артист будет допрошен. Адвокаты Ефремова также анонсировали допрос ключевого свидетеля стороны защиты.

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Ранее специалист указал на возможность повлиять на автомобиль через спутник.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло вечером 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм спустя несколько часов после аварии. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент ДТП. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. На суде сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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Это произошло во время допроса близкой подруги артиста Татьяны Беркович.

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