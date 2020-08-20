Ефремова доставили в суд. На сегодняшнем заседании выступит ключевой свидетель стороны защиты — видео

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло вечером 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм спустя несколько часов после аварии. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент ДТП. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. На суде сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.