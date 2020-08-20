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На первый энергоблок Белорусской АЭС загрузили ядерное топливо

За этим последует вторая фаза запуска.

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Фото © "Росатом"

На первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции загружено ядерное топливо, операции физического пуска продолжаются. Об этом, как пишет БелТА, сказал начальник управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора республики Виген Марухян.

В реакторную установку уже загружены 163 кассеты. Но при этом есть ещё некоторые процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день. Вторая фаза планируется по мере того, как эксплуатирующая организация пришлёт уведомление, что готова к началу этой фазы — к гидравлическим испытаниям, — пояснил он.

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Премьер-министр государства отметил, что страна намерена эксплуатировать четыре таких станции.

Напомним, что загружать топливо в блок АЭС начали несколько дней назад.

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