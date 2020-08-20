На первый энергоблок Белорусской АЭС загрузили ядерное топливо

— В реакторную установку уже загружены 163 кассеты. Но при этом есть ещё некоторые процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день. Вторая фаза планируется по мере того, как эксплуатирующая организация пришлёт уведомление, что готова к началу этой фазы — к гидравлическим испытаниям, — пояснил он.