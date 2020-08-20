На первый энергоблок Белорусской АЭС загрузили ядерное топливо

На первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции загружено ядерное топливо, операции физического пуска продолжаются. Об этом, как пишет БелТА, сказал начальник управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора республики Виген Марухян.
— В реакторную установку уже загружены 163 кассеты. Но при этом есть ещё некоторые процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день. Вторая фаза планируется по мере того, как эксплуатирующая организация пришлёт уведомление, что готова к началу этой фазы — к гидравлическим испытаниям, — пояснил он.
В ОАЭ заработала первая в арабском мире атомная электростанцияПремьер-министр государства отметил, что страна намерена эксплуатировать четыре таких станции.
Напомним, что загружать топливо в блок АЭС начали несколько дней назад.