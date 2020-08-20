Глава белорусского МИД сообщил об угрозах его семье

Пропавшие навсегда. Чего стоит Белоруссии безмятежность и процветание Белоруссия является наименее криминализированным государством Европы, отмечают эксперты. По их словам, в ней отсутствует организованная преступность, её не используют в качестве перевалочного пункта международные наркокартели. Такое спокойствие стоило жизни некоторым наиболее дерзким преступникам. Были в истории республики и пропавшие без вести оппозиционеры. Эти таинственные исчезновения до сих пор не раскрыты.