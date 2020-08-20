Глава белорусского МИД сообщил об угрозах его семье

Глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей сообщил о поступающих угрозах в адрес его семьи.
— Подленькое анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладывается в моей голове с понятием "демократия". За эти слёзы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло, — написал он в обращении к сотрудникам системы дипломатической службы.
Пропавшие навсегда. Чего стоит Белоруссии безмятежность и процветаниеБелоруссия является наименее криминализированным государством Европы, отмечают эксперты. По их словам, в ней отсутствует организованная преступность, её не используют в качестве перевалочного пункта международные наркокартели. Такое спокойствие стоило жизни некоторым наиболее дерзким преступникам. Были в истории республики и пропавшие без вести оппозиционеры. Эти таинственные исчезновения до сих пор не раскрыты.
Он добавил, что перемены должны происходить в стране, но не ценой гражданского противостояния или революций. В противном случае жертв и негативных последствий будет в разы больше.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.