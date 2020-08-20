Белорусская оппозиция заявила о готовности к контактам с Москвой

Координационный совет оппозиции в Белоруссии готов к контактам с Россией. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщил член его президиума, бывший министр культуры республики Павел Латушко.
— Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме [видение ситуации], — заявил политик.
Оппозиция Белоруссии избрала президиум координационного советаСоздание совета инициировала на прошлой неделе экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.
Белорусская оппозиция ранее выступила за сохранение максимально добрых отношений с Москвой.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками.