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Белорусская оппозиция заявила о готовности к контактам с Москвой

Ранее она подчеркнула, что РФ остаётся стратегическим партнёром республики.

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Павел Латушко. Фото © EPA / TATIANA ZENKOVICH / ТАСС

Координационный совет оппозиции в Белоруссии готов к контактам с Россией. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщил член его президиума, бывший министр культуры республики Павел Латушко.

Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме [видение ситуации], — заявил политик.

Оппозиция Белоруссии избрала президиум координационного совета

Создание совета инициировала на прошлой неделе экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Белорусская оппозиция ранее выступила за сохранение максимально добрых отношений с Москвой.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками.

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