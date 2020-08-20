Глава МИД Белоруссии: Перемены нужны, этого никто не отрицает

Белоруссия переживает самый сложный этап в своей новейшей истории. Так считает министр иностранных дел республики Владимир Макей. По его словам, речь идёт о сохранении государственности, а сама республика оказалась "отброшена в своём развитии на много лет назад" из-за событий последних дней.

— Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций, — говорится в заявлении министра, размещённом на сайте белорусского МИД. — В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней.

Он отметил, что на этом фоне как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы республики, к чему Владимир Макей и призвал белорусских дипломатов.

— Без эмоций ответьте себе на вопрос: я всё ещё могу принести пользу стране на своём участке работы? Если у вас ответ положительный, отбросьте сомнения и давайте продолжать ответственно делать своё дело, — призвал он своих коллег. — Возможно, именно к этому моменту истории вас готовила судьба.