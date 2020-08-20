Глава МИД Белоруссии: Перемены нужны, этого никто не отрицает

Белоруссия переживает самый сложный этап в своей новейшей истории. Так считает министр иностранных дел республики Владимир Макей. По его словам, речь идёт о сохранении государственности, а сама республика оказалась "отброшена в своём развитии на много лет назад" из-за событий последних дней.
Пропавшие навсегда. Чего стоит Белоруссии безмятежность и процветаниеБелоруссия является наименее криминализированным государством Европы, отмечают эксперты. По их словам, в ней отсутствует организованная преступность, её не используют в качестве перевалочного пункта международные наркокартели. Такое спокойствие стоило жизни некоторым наиболее дерзким преступникам. Были в истории республики и пропавшие без вести оппозиционеры. Эти таинственные исчезновения до сих пор не раскрыты.
— Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций, — говорится в заявлении министра, размещённом на сайте белорусского МИД. — В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней.
Он отметил, что на этом фоне как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы республики, к чему Владимир Макей и призвал белорусских дипломатов.
"Жители будут в восторге". Жириновский заявил, что Белоруссия до конца года войдёт в состав РоссииПрезиденту республики Александру Лукашенко он предложил уйти "в отпуск на три месяца".
— Без эмоций ответьте себе на вопрос: я всё ещё могу принести пользу стране на своём участке работы? Если у вас ответ положительный, отбросьте сомнения и давайте продолжать ответственно делать своё дело, — призвал он своих коллег. — Возможно, именно к этому моменту истории вас готовила судьба.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.