Источник: Накануне Навальный употреблял алкоголь в деревне Кафтанчиково под Томском

По данным Life Shot, накануне вылета в Москву блогер Алексей Навальный выпивал в деревне Кафтанчиково Томской области приблизительно до двух часов ночи. При поступлении в омскую больницу утром в его организме врачи обнаружили 0,2 промилле алкоголя. Не исключён вариант, что состояние Навального объясняется результатом взаимодействия медицинских препаратов (вероятно, оксибутирата натрия) и алкоголя.

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Между тем замглавврача омской больницы, куда поступил Алексей Навальный, заверил журналистов, что у блогера исключены повреждения травматического характера. Врач также рассказал, что состояние его пациента сейчас стабильное, продолжается курс интенсивной терапии.

— На сегодняшний день мы продвинулись в диагностике заболевания, получено несколько десятков исследований параметров крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается активное лечение. Слава богу, у нас в учреждении есть специализированный центр для лечения таких пациентов. Врачи реально занимаются спасением его жизни, — заявил заместитель главного врача Анатолий Калиниченко.