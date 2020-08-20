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Находится на ИВЛ. Стал известен предварительный диагноз госпитализированного в Омске Навального

В больницу вызвали полицию.

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Видео © Соцсети

Блогер Алексей Навальный подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщила в "Твиттере" его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По данным источника Life Shot, врачи поставили предварительный диагноз "острое отравление неустановленным психодиcлептиком". Такое вещество способно вызвать галлюцинации.

По словам пассажиров, летевших одним с блогером бортом из Томска в Москву, Навальный во время полёта отошёл в туалет и не вернулся. После этого они услышали его крик о помощи.

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По словам источника Лайфа, знакомого с ситуацией, незадолго до госпитализации Навальный выпил банку энергетика. При этом пресс-секретарь блогера утверждает, что с утра он пил только чай. Когда к самолёту прибыли врачи скорой помощи, Навальный не мог разговаривать, при этом открывал глаза.

Напомним, Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера госпитализировали в реанимацию токсикологического отделения.

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