Находится на ИВЛ. Стал известен предварительный диагноз госпитализированного в Омске Навального

Видео © Соцсети

Блогер Алексей Навальный подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщила в "Твиттере" его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По данным источника Life Shot, врачи поставили предварительный диагноз "острое отравление неустановленным психодиcлептиком". Такое вещество способно вызвать галлюцинации.

По словам пассажиров, летевших одним с блогером бортом из Томска в Москву, Навальный во время полёта отошёл в туалет и не вернулся. После этого они услышали его крик о помощи.

По словам источника Лайфа, знакомого с ситуацией, незадолго до госпитализации Навальный выпил банку энергетика. При этом пресс-секретарь блогера утверждает, что с утра он пил только чай. Когда к самолёту прибыли врачи скорой помощи, Навальный не мог разговаривать, при этом открывал глаза.