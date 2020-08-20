"Бостон" с "Колорадо" вышли во второй раунд Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стали известны ещё два клуба, обеспечившие себе участие во втором раунде Кубка Стэнли. Вслед за "Вегасом" и "Тампой" право сразиться в 1/4 плей-офф забронировали "Колорадо Эвеланш" и "Бостон Брюинз".

"Бостон" — "Каролина — 2:1 (0:1; 2:0; 0:0), в серии 4–1 (4:3 ОТ; 2:3; 3:1; 4:3; 2:1)

"Каролина" без российского нападающего Андрея Свечникова ничего не смогла противопоставить набирающему обороты "Бостону" и прекратила борьбу за Кубок Стэнли, уступив в серии 1–4. Повреждение Свечникова, которое он получил в ходе серии, оказалось достаточно болезненным, а без россиянина в составе это была уже не совсем та "Каролина", которую мы могли видеть в квалификационном раунде против "Нью-Йорк Рейнджерс".

"Бостон" в свою очередь после длительного перерыва потихоньку налаживает свою игру, которая приносила команде положительный результат в регулярном чемпионате. У "мишек" тоже не обошлось без ощутимых потерь в составе. Их основной голкипер финн Тукка Раск после второго матча серии по семейным обстоятельствам отказался от дальнейшего участия в турнире, а лучший снайпер регулярки нападающий Давид Пастрняк был вынужден пропустить три матча из-за повреждения. Правда, в пятой игре серии чех всё же вернулся на лёд, а его две голевые передачи на Давида Крейчи и Патриса Бержерона помогли "Бостону" не затягивать эту серию.

Patrice Bergeron with the sharp angle tally at the end of the 2nd! What a heads up play!#NHLBruins pic.twitter.com/S90UHgursG — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 19, 2020

"Колорадо" — "Аризона" — 7:1 (3:0; 3:0; 1:1), в серии 4–1 (3:0; 3:2; 2:4; 7:1; 7:1)

Не получилось напряжённой борьбы в серии между "Колорадо Эвеланш" и "Аризоной Койотис". Команда Задорова и Ничушкина будто лавиной прошлась по гордым "кайотам", выиграв две последние игры с общим счётом 14:2. Четыре очка (2+2) в пятом матче набрал лидер нападения "Колорадо" Натан Маккиннон, дублем отметился и защитник "лавин" Самюэль Жирар.

Российский нападающий Валерий Ничушкин в первом раунде турнира результативностью не блеснул, сохранив в своём активе ноль набранных очков, а вот его соотечественник защитник Никита Задоров в пятой игре серии отметился голом.