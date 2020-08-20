Опрос показал, в каком городе России чаще всего хотят стать таксистами

Подавляющее большинство российской молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет — 70% — уже устроились на подработку или пытаются найти её. При этом только 15% опрошенных тема заработка никак не волнует. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования "Ситимобила" и ResearchMe.

Большинство участников опроса — 92% — в настоящее время учатся в вузах, и лишь каждый пятый респондент уже имеет постоянную работу, тогда как 33% только собираются трудоустроиться. При этом некоторая часть из них согласна даже заняться извозом, чтобы начать зарабатывать.

— Каждый четырнадцатый рассматривает для себя подработку в такси. Среди молодых мужчин подрабатывать таксистом готов каждый восьмой, среди девушек — только каждая двадцатая опрошенная, — говорится в сообщении.

Отмечается, что городами, где молодёжь чаще всего рассматривает идею стать таксистом, стали Екатеринбург и Уфа — там заниматься извозом готов каждый пятый опрошенный. В Новосибирске ехать таксовать готов каждый седьмой, а в Нижнем Новгороде — каждый восьмой. Другими популярными способами подработки стали вакансии официанта, бариста, продавца-консультанта, репетитора, а также курьера или специалиста кол-центра.