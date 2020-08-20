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СК возбудил дело о мошенничестве против депутата Мосгордумы Шереметьева

По данным следствия, бюджету столицы был причинён ущерб свыше двух миллионов рублей.

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Олег Шереметьев. Фото © Владимир Гердо / ТАСС

На депутата Московской городской думы Олега Шереметьева завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

По данным ведомства, в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года депутат представлял в думский аппарат документы о премировании своего помощника, содержавшие заведомо ложные сведения. В них указывалось, что ассистент выполнял задания особой важности и сложности. Полученные средства Шереметьев присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению.

Новая Мосгордума. Список избранных депутатов

Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в столичную городскую думу. По результатам подсчётов самовыдвиженцы заняли 26 мест, КПРФ получила 13 мест, а "Яблоко" и "Справедливая Россия" — по три места.

Столичному бюджету был причинён ущерб свыше двух миллионов рублей. Решается вопрос о задержании депутата и избрании ему меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Хабаровске по делу о мошенничестве были арестованы два депутата законодательной думы региона.

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