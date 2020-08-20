Стало известно, какие вопросы чаще всего задаёт работодатель на собеседовании

Россиянам, которые пытаются трудоустроиться на родине, чаще всего задают вопрос о наличии опыта работы. Эта информация интересует 14% работодателей. Такие данные приводит RT со ссылкой на сервис Superjob.

— На втором месте — причины увольнения и личные достижения, о них предпочитают спрашивать 6% работодателей, — говорится в сообщении.

О личных достоинствах и недостатках соискателя спрашивают 5% работодателей, о целях и мечтах — 4%, столько же интересуется у потенциального сотрудника желаемой зарплатой, его представлениями об идеальной работе и почему он пришёл устраиваться именно к ним.

Отмечается, что в 2020 году в рейтинге впервые появилась просьба рассказать о своих любимых и ненавистных обязанностях, её озвучивает 3% опрошенных, столько же работодателей просят рассказать про ожидания от новой работы. Смоделировать поведение в сложной ситуации просят в 2% компаний, столько же — вспомнить ошибки на прошлом месте работы.