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В Кузбассе молния убила подростка, прятавшегося от грозы под деревом

Его друг, стоявший рядом, был госпитализирован.

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Фото © Pixabay

В городе Прокопьевске Кемеровской области в результате удара молнии погиб 14-летний подросток, который вместе с приятелем прятался под деревом от сильной грозы. Об этом сообщает портал "Сибдепо" со ссылкой на областной Центр медицины катастроф.

На улице Международной было обнаружено тело мальчика 14 лет, медиками была констатирована смерть в результате удара молнией, — говорится в сообщении.

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Впрочем, в результате с виду очень жуткого инцидента никто не пострадал.

Как передаёт пресс-служба СУ СК РФ по региону, скорую помощь вызвали очевидцы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего друга подростка. По данным ведомства, в ходе осмотра места происшествия линий электропередачи или каких-либо других источников тока не обнаружено. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее Лайф сообщал, что московские спасатели смогли реанимировать двоих мужчин, в которых на улице ударила молния.

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