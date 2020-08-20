В Кузбассе молния убила подростка, прятавшегося от грозы под деревом

В городе Прокопьевске Кемеровской области в результате удара молнии погиб 14-летний подросток, который вместе с приятелем прятался под деревом от сильной грозы. Об этом сообщает портал "Сибдепо" со ссылкой на областной Центр медицины катастроф.

— На улице Международной было обнаружено тело мальчика 14 лет, медиками была констатирована смерть в результате удара молнией, — говорится в сообщении.

Как передаёт пресс-служба СУ СК РФ по региону, скорую помощь вызвали очевидцы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего друга подростка. По данным ведомства, в ходе осмотра места происшествия линий электропередачи или каких-либо других источников тока не обнаружено. По факту случившегося проводится доследственная проверка.