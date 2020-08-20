Навальный мог отравиться психостимулятором. Лайф узнал название этого вещества

Психодислептиком, который мог вызвать острое отравление у Алексея Навального, является оксибат. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сейчас блогер находится в бессознательном состоянии в одной из омских больниц в токсикологическом отделении на аппарате ИВЛ. По данным собеседника Лайфа, полицейские опрашивают сотрудников кафе в аэропорту Томска, где Навальный перед вылетом пил чай. После госпитализации посетителя руководство учреждения общепита инициировало внутреннюю проверку, будут изучены записи с камер видеонаблюдения.
Находится на ИВЛ. Стал известен предварительный диагноз госпитализированного в Омске НавальногоВ больницу вызвали полицию.
Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера госпитализировали в реанимацию токсикологического отделения.