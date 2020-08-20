В Москве 29 августа пройдёт пятая ежегодная "Ночь кино"

В последнюю субботу августа, 29-го числа, в российской столице состоится пятая ежегодная общегородская акция "Ночь кино". Об этом сообщается на портале мэра Москвы.
— В программе — выдающиеся образцы зарубежного и отечественного кинематографа, хиты последних европейских фестивалей и советская классика, не теряющая своей актуальности, — говорится в сообщении.
В Минкульте заявили, что семьи не более пяти человек могут сидеть рядом в кино и театрахТакже отмечается, что послабление данных мер зависит от того, какая эпидемиологическая ситуация будет в каждом российском регионе.
По планам организаторов, на более чем 150 площадках будет проведено свыше 350 показов, в том числе должна состояться премьера архивного монтажного фильма "Москва 1941–1945. Хроники будней", созданного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Отмечается, что вход будет бесплатным, надо только зарегистрироваться. Все мероприятия будут проводиться при соблюдении санитарных правил. В нынешнем году из-за ситуации с коронавирусом время между сеансами будет увеличено, чтобы не допускать очередей и для проветривания помещений, сама программа растянется с 13:00 до 00:30.
Ранее Лайф сообщал, что впервые в истории робот с искусственным интеллектом сыграет главную роль в кино.