Белорусская оппозиция пообещала не препятствовать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет оппозиции в Белоруссии намерен добиваться проведения новых выборов главы государства в кратчайшие сроки. Об этом заявила член президиума совета Мария Колесникова.
По её словам, оппозиционеры не планируют препятствовать нынешнему президенту Александру Лукашенко участвовать в выборах, так как право избираться должен иметь каждый гражданин страны. При этом в совете верят, что политик на это не пойдёт.
— Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл, — сказала Колесникова.
Белорусская оппозиция выступила за сохранение максимально добрых отношений с РоссиейПоследним политиком в Белоруссии станет тот, кто предложит построить стену на границе между странами, отметили оппозиционеры.
Член президиума совета подчеркнула, что оппозиция будет настаивать на смене председателя Центральной избирательной комиссии и полном обновлении её состава.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.