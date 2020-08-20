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Белорусская оппозиция пообещала не препятствовать участию Лукашенко в новых выборах

Однако она будет настаивать на полном обновлении ЦИК республики.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Координационный совет оппозиции в Белоруссии намерен добиваться проведения новых выборов главы государства в кратчайшие сроки. Об этом заявила член президиума совета Мария Колесникова.

По её словам, оппозиционеры не планируют препятствовать нынешнему президенту Александру Лукашенко участвовать в выборах, так как право избираться должен иметь каждый гражданин страны. При этом в совете верят, что политик на это не пойдёт.

Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл, — сказала Колесникова.

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Последним политиком в Белоруссии станет тот, кто предложит построить стену на границе между странами, отметили оппозиционеры.

Член президиума совета подчеркнула, что оппозиция будет настаивать на смене председателя Центральной избирательной комиссии и полном обновлении её состава.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

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Ранее она подчеркнула, что РФ остаётся стратегическим партнёром республики.

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