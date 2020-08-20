Белорусская оппозиция пообещала не препятствовать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет оппозиции в Белоруссии намерен добиваться проведения новых выборов главы государства в кратчайшие сроки. Об этом заявила член президиума совета Мария Колесникова.

По её словам, оппозиционеры не планируют препятствовать нынешнему президенту Александру Лукашенко участвовать в выборах, так как право избираться должен иметь каждый гражданин страны. При этом в совете верят, что политик на это не пойдёт.

— Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл, — сказала Колесникова.

Член президиума совета подчеркнула, что оппозиция будет настаивать на смене председателя Центральной избирательной комиссии и полном обновлении её состава.