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"Не покупайтесь на туфту!" Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр

По его мнению, это "будет халтура".

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Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Журналист Сергей Соседов раскритиковал присоединение певицы Лолиты Милявской к труппе театра "Модерн". Как ранее сообщил худрук театра Юрий Грымов, артистка сыграет Агафью Тихоновну в "Женитьбе".

Думаю, это будет халтура. Конечно, должны быть худсоветы, которые не допустят заведомой халтуры, — цитирует музыкального критика "Собеседник".

По мнению Соседова, участие певицы в спектакле унизит великую литературу и театр. Критик подчеркнул, что Милявская — "никак не Агафья Тихоновна" — не подходит ни лицом, ни типажом.

Задача журналиста в этом случае, мне кажется, предупредить зрителя. Не покупайтесь на туфту! Вас дурят! — добавил он, указав на возможность бойкота "подобных перформансов".

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Он сравнил её заработок и зарплату шахтёров.

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