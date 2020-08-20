"Не покупайтесь на туфту!" Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр

Журналист Сергей Соседов раскритиковал присоединение певицы Лолиты Милявской к труппе театра "Модерн". Как ранее сообщил худрук театра Юрий Грымов, артистка сыграет Агафью Тихоновну в "Женитьбе".

— Думаю, это будет халтура. Конечно, должны быть худсоветы, которые не допустят заведомой халтуры, — цитирует музыкального критика "Собеседник".

По мнению Соседова, участие певицы в спектакле унизит великую литературу и театр. Критик подчеркнул, что Милявская — "никак не Агафья Тихоновна" — не подходит ни лицом, ни типажом.

— Задача журналиста в этом случае, мне кажется, предупредить зрителя. Не покупайтесь на туфту! Вас дурят! — добавил он, указав на возможность бойкота "подобных перформансов".