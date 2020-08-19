Умер глава Академии наук Украины Борис Патон

— Металлург, изобретатель, инженер, учёный, преподаватель. Первый награждённый званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Но нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб утраты, которую сегодня понесла наша страна В возрасте 101 года от нас ушёл великий украинец, — отмечается в тексте соболезнования Зеленского.