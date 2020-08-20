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В Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти

Максимальное наказание по статье 361 УК республики — пять лет в колонии.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти. Причиной стало создание оппозицией Координационного совета.

Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, — пояснил генеральный прокурор Александр Конюк.

Ответственным за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, грозит до пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

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Однако она будет настаивать на полном обновлении ЦИК республики.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

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