В Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти. Причиной стало создание оппозицией Координационного совета.
— Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, — пояснил генеральный прокурор Александр Конюк.
Ответственным за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, грозит до пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.
Белорусская оппозиция пообещала не препятствовать участию Лукашенко в новых выборахОднако она будет настаивать на полном обновлении ЦИК республики.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.