В Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти. Причиной стало создание оппозицией Координационного совета.

— Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, — пояснил генеральный прокурор Александр Конюк.

Ответственным за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, грозит до пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.