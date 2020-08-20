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"Молился, рыдал". Жена Ефремова рассказала о состоянии актёра после смертельного ДТП

По словам Кругликовой, у супруга "был отходняк".

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Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой. Фото © ИТАР-ТАСС / Вадим Тараканов

После ДТП со смертельным исходом актёр Михаил Ефремов был сильно помятый, откашливался, ему было плохо. Когда понял, что произошло, артист рыдал, рассказала на слушаниях в Пресненском суде Москвы его жена Софья Кругликова.

Я подходила к нему, он молился, рыдал. Плакать — это когда дети плачут, а он рыдал. Я старалась не смотреть ТВ, мне до конца не верилось, — вспоминает женщина.

Кругликова отметила, что после аварии на шее Ефремова была запёкшаяся кровь, на теле — синяки. У артиста была разбита губа, сильный кровоподтёк на губе, он пытался прокашляться.

Жена Ефремова не знала о пьяном ДТП с участием актёра

Она также не была в курсе того, куда и откуда ехал супруг.

Супруга подсудимого рассказала, что Ефремов поначалу ничего не понимал и пытался разобраться в ситуации. Она не могла узнать, что же произошло, так как в момент аварии с артистом не было никого из друзей.

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска к актёру до 7,5 млн рублей

Ранее Виталий Захаров требовал с артиста 6,5 миллиона рублей.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло вечером 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм спустя несколько часов. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент ДТП. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. На суде сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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