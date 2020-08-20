"Молился, рыдал". Жена Ефремова рассказала о состоянии актёра после смертельного ДТП

После ДТП со смертельным исходом актёр Михаил Ефремов был сильно помятый, откашливался, ему было плохо. Когда понял, что произошло, артист рыдал, рассказала на слушаниях в Пресненском суде Москвы его жена Софья Кругликова.

— Я подходила к нему, он молился, рыдал. Плакать — это когда дети плачут, а он рыдал. Я старалась не смотреть ТВ, мне до конца не верилось, — вспоминает женщина.

Кругликова отметила, что после аварии на шее Ефремова была запёкшаяся кровь, на теле — синяки. У артиста была разбита губа, сильный кровоподтёк на губе, он пытался прокашляться.

Супруга подсудимого рассказала, что Ефремов поначалу ничего не понимал и пытался разобраться в ситуации. Она не могла узнать, что же произошло, так как в момент аварии с артистом не было никого из друзей.