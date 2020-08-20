"Молился, рыдал". Жена Ефремова рассказала о состоянии актёра после смертельного ДТП

После ДТП со смертельным исходом актёр Михаил Ефремов был сильно помятый, откашливался, ему было плохо. Когда понял, что произошло, артист рыдал, рассказала на слушаниях в Пресненском суде Москвы его жена Софья Кругликова.
— Я подходила к нему, он молился, рыдал. Плакать — это когда дети плачут, а он рыдал. Я старалась не смотреть ТВ, мне до конца не верилось, — вспоминает женщина.
Кругликова отметила, что после аварии на шее Ефремова была запёкшаяся кровь, на теле — синяки. У артиста была разбита губа, сильный кровоподтёк на губе, он пытался прокашляться.
Жена Ефремова не знала о пьяном ДТП с участием актёраОна также не была в курсе того, куда и откуда ехал супруг.
Супруга подсудимого рассказала, что Ефремов поначалу ничего не понимал и пытался разобраться в ситуации. Она не могла узнать, что же произошло, так как в момент аварии с артистом не было никого из друзей.
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска к актёру до 7,5 млн рублейРанее Виталий Захаров требовал с артиста 6,5 миллиона рублей.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло вечером 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм спустя несколько часов. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент ДТП. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. На суде сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.