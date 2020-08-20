Космонавт рассказал, как экипаж МКС ищет места утечки воздуха

Если экипаж Международной космической станции (МКС) обнаруживает утечку воздуха, он сразу же начинает поиски повреждённого места. Российский лётчик-космонавт Михаил Корниенко в беседе с "360" рассказал, что для этого сперва перекрывают люк между сегментами станции и следят за тем, где быстрее снижается давление.
Он также отметил, что после того, как экипаж установил, в каком из сегментов идёт утечка, проверяются также все модули.
— Если утечка воздуха небольшая, то она находится в течение суток или двух. В зависимости от градиента падения давления. Есть такое понятие, как критическое давление, при котором мы должны уходить и покидать станцию. Чем больше дырка, тем быстрее давление падает, тем меньше времени на поиски, — подчеркнул Корниенко.
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Кроме того, Корниенко поведал, что для определения места утечки воздуха экипаж МКС использует специальные ультразвуковые устройства, которые позволяют найти негерметичность. При этом он добавил, что космонавтам не нужно изолироваться в одном отсеке, необходимо просто перекрыть люк между сегментами, чтобы продолжить поиски утечки.
Ранее сообщалось, что на МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Как уточнялось, неполадка не несёт угрозы безопасности экипажа. К слову, сейчас на орбите находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.