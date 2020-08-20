Космонавт рассказал, как экипаж МКС ищет места утечки воздуха

Если экипаж Международной космической станции (МКС) обнаруживает утечку воздуха, он сразу же начинает поиски повреждённого места. Российский лётчик-космонавт Михаил Корниенко в беседе с "360" рассказал, что для этого сперва перекрывают люк между сегментами станции и следят за тем, где быстрее снижается давление.

Он также отметил, что после того, как экипаж установил, в каком из сегментов идёт утечка, проверяются также все модули.

— Если утечка воздуха небольшая, то она находится в течение суток или двух. В зависимости от градиента падения давления. Есть такое понятие, как критическое давление, при котором мы должны уходить и покидать станцию. Чем больше дырка, тем быстрее давление падает, тем меньше времени на поиски, — подчеркнул Корниенко.

Кроме того, Корниенко поведал, что для определения места утечки воздуха экипаж МКС использует специальные ультразвуковые устройства, которые позволяют найти негерметичность. При этом он добавил, что космонавтам не нужно изолироваться в одном отсеке, необходимо просто перекрыть люк между сегментами, чтобы продолжить поиски утечки.