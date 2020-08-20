Утечка воздуха произошла на американском сегменте МКС

На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха, сообщает РИА "Новости". По данным агентства, неполадка не несёт угрозы безопасности экипажа. К слову, сейчас на орбите находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.

Сообщается, что для поиска источника утечки в ближайшее время планируется закрыть люки между модулями американского сегмента станции — предположительно, именно там локализована проблема. Другие подробности выясняются.

Напомним, что почти два года назад, 30 августа 2018 года, на МКС тоже произошла утечка воздуха. Причиной оказалось повреждение обшивки в пристыкованном космическом корабле "Союз МС-09". Природа возникновения этого отверстия до сих пор неизвестна. По одной из версий, озвученных руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, дыру в обшивке корабля могли сделать на Байконуре.