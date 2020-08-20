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Врач рассказала о правильной реакклиматизации после отпуска

Рекомендуется возвращаться с отдыха за несколько дней до его завершения.

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Фото © Pixabay

При поездках в отпуск в другие страны акклиматизация проходит дважды — когда человек едет за границу и когда потом возвращается на родину, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Организму должно хватить для восстановления одного-нескольких дней. За это время он сможет отдохнуть от того стресса, который накопился после перелётов, первой акклиматизации, недосыпания, погрешностей в диете, — рассказала изданию врач-терапевт Яна Осинцева.

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По словам главы региона Сергея Аксёнова, за июль на полуострове отдохнуло более 1,4 миллиона человек.

Она добавила, что нужно возвращение к обычному режиму — спать как привыкли, вставать рано, следить за питанием. Через несколько дней после возвращения домой можно считать, что организм вернулся к нормальному ритму.

Перепады температур после перелётов могут сказаться на обострении хронических, сердечно-сосудистых заболеваний, у детей — ангин. Поэтому возвращаться в привычный ритм жизни важно постепенно, — сказала врач.

Ранее лидеров крупных стран раскритиковали в Сети из-за их каникул в пандемию. В их числе Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп.

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