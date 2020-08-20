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Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Хакасии

У него повреждена стойка шасси.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

В Хакасии вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку вблизи реки Еринат, пострадавших в результате инцидента нет. По словам источника Лайфа, на борту винтокрылой машины находилось 17 человек, в том числе четыре члена экипажа.

Как отметил собеседник, вертолёт следовал из Таштагола в Кемерово. С находившимися на борту людьми общаются по спутниковой связи. Спасатели вылетят к вертолёту 21 августа.

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По данным Лайфа, воздушное судно упало в болото.

Ранее вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале, он опрокинулся и частично разрушился. Лайф публиковал первые фото с места инцидента.

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